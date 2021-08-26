Врач назвала способ избежать проблем с почками после COVID-19

Врач-нефролог Анна Коробкина рассказала, как можно избежать осложнений на почки после COVID-19.

В беседе с радио Sputnik в четверг, 26 августа, врач указала на то, что коронавирус может оказать влияние на функции почек. Вирус атакует все внутренние органы, где присутствует фермент АПФ2, который используется как рецептор для проникновения в клетку. Так, например, такие рецепторы есть в пищеводе, мочевом пузыре, сердце и подвздошной кишке. Наиболее уязвимым в этом смысле органом являются почки.

Коробкина рассказала, что в них вдвое больше указанных рецепторов, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии.

«Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения», — цитирует нефролога телеканал «Звезда».

Врач подчеркнула, что именно повреждение почек является одним из самых значительных факторов смертности при коронавирусе. Осложняют ситуацию болезни почек, о которых пациент мог не подозревать ранее. COVID-19 резко ускоряет процессы.

Эксперт добавила, что пациентам с коронавирусом следует сдать анализы в целях выявления возможных нарушений в работе этого органа, пишет телеканал «360». Анализы включает в себя анализ мочи на белок и биохимический анализ крови на уровень креатинина. После этого нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, поскольку те часто образуются в почечных сосудах.

25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, прогноз ситуации с коронавирусом в России может быть улучшен, если граждане страны будут активнее прививаться.

24 августа главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

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