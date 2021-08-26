В ПФР разъяснили россиянам порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей

Российские пенсионеры, постоянно проживающие на территории РФ и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд (ПФР), получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ПФР, размещенном на сайте ведомства в среду, 25 августа.

Отмечается, что выплаты будут производиться на основании имеющихся у фонда данных и специальных заявлений для их получения, подавать не нужно.

«Указом президента также установлено, что, если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Доставка единовременной выплаты будет аналогична доставке соответствующих видов пенсий.

Все пенсионеры получат деньги в сентябре.

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.