Прямой эфир
Мир
Родившуюся на борту ВВС США афганскую девочку назвали в честь позывного
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Новосибирске пострадали семь человек
Происшествия
В Рязани из горящего дома эвакуировали 80 человек
Общество
Свыше 26 тыс. заявок на поиск пропавших людей поступило в «ЛизаАлерт» в 2021 году
Экономика
Группа «Аэрофлот» запустит продажи готовой еды в микромаркетах
Общество
Правительство поддержало штрафы для неаттестованных гидов
Мир
Facebook создаст комиссию по информационной политике в период выборов
Мир
Посол РФ предостерег Лондон от повторения провокаций у берегов Крыма
Общество
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени задолжал банкам 2 млн рублей

В ПФР разъяснили россиянам порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские пенсионеры, постоянно проживающие на территории РФ и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд (ПФР), получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ПФР, размещенном на сайте ведомства в среду, 25 августа.

На втором дыхании: в ГД вновь попросят об индексации пенсий работающим
Но в 2021 году это вряд ли возможно — бюджет уже сверстан

Отмечается, что выплаты будут производиться на основании имеющихся у фонда данных и специальных заявлений для их получения, подавать не нужно.

«Указом президента также установлено, что, если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Доставка единовременной выплаты будет аналогична доставке соответствующих видов пенсий.

Все пенсионеры получат деньги в сентябре.

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021