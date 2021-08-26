Кинолог рассказал об освоенных собаками профессиях

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в День благодарности собаке, отмечаемый в четверг, 26 августа, рассказал «РИА Новости», какие человеческие профессии оказались по плечу лучшим друзьям человека.

Розыскные собаки, или собаки-ищейки, отыскивают людей по их запаховому следу давностью от нескольких минут до многих часов на расстоянии десятков километров. И им не мешают даже погодные условия.

«Таких собак применяют для обыска местности и помещений, для обнаружения человека и его предметов, для задержания и охраны преступников. <...> Часто именно собаки преследуют преступника по горячим следам и помогают его задержать. Ищейки могут найти оружие, наркотики и взрывчатку. Розыскные собаки служат в армии, помогают на таможне и в службах спасения», — сказал кинолог.

Собаки-помощники просто необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Собаки-поводыри являются главной опорой для людей, которые являются слепыми или слабовидящими. <...> Таких собак с рождения обучают в специализированных центрах», — рассказал Голубев.

Собака-спасатель в кратчайшие сроки разыщет пострадавшего человека и оповестит об этом.

«Бывает так, что животные — это единственный шанс на спасение. Такие спасатели работают в МЧС, в поисковой службе Красного Креста, в добровольческих поисково-спасательных отрядах вместе с волонтерами ищут пропавших без вести людей», — сообщил кинолог.

Собаки-терапевты занимаются общественно значимой работой — канистерапией. Это такой метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак.

«Собаки могут работать с людьми, у которых есть такие диагнозы, как нарушения интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями, со сложной структурой дефекта», — рассказал Голубев.

Еще собака может быть полицейским.

«Эти собаки несут службу в правоохранительных органах и проходят специальную подготовку, чтобы помогать стражам порядка. <...> Это бесстрашные и трудолюбивые собаки, которые работают во многих полицейских департаментах: в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе, в транспортной полиции, в пограничных и военных службах», — рассказал Голубев.

Также собаки-пастухи с древнейших времен пасли домашний скот и защищали его от хищников.

В Краснодарском крае двухлетняя бельгийская овчарка малинуа Лета помогла найти 82-летнюю пенсионерку, потерявшуюся в лесу. Хозяин собаки, доброволец-волонтер Николай Хижняк опубликовал в соцсети «ВКонтакте» ролик, на котором запечатлен процесс поисков.

Кинолог рассказал подписчикам, что за год работы молодая собака нашла уже троих потерявшихся людей, несмотря на то что у нее «кузнечики в голове и юношеское шило». Он уточнил, что за свою недолгую карьеру Лета участвовала в более чем 20 спасательных операциях.