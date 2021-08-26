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Facebook создаст комиссию по информационной политике в период выборов

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Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, сформирует собственную консультативную комиссию для определения информационной политики во время выборов. Об этом в среду, 25 августа, сообщила газета The New York Times.

Издание отмечает, что руководство компании обратилось к академикам и политологам с предложением создать орган, уполномоченный принимать решения по регулированию деятельности соцсети в период выборов в той или иной стране. Комиссия, в частности, сможет формировать позицию в отношении предвыборной рекламы, а также дезинформации.

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По информации газеты, Facebook официально объявит о создании комиссии осенью в ходе подготовки к промежуточным выборам 2022 года. Таким образом компания и ее основатель Марк Цукерберг хотят избежать критики, которая обрушилась на них после всеобщих выборов в США 3 ноября.

С 27 октября прошлого года компания ввела запрет на размещение в Facebook и Instagram рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения электората перед всеобщими выборами в США. Компания сняла это ограничение только в начале марта.

5 августа, пресс-служба Общественной палаты РФ сообщила, что социальная сеть Facebook возглавила антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента. Авторы исследования отметили в Facebook 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду.

6 мая европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли затронули вопрос по части применения мер в отношении социальной сети Facebook в связи с ограничением платформой прав граждан на свободу выражения мнений.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные IT-компании используют свое монопольное положение. Это, по ее словам, ведет к установлению «цифровой диктатуры», с которой остальным странам стоит бороться в рамках международного права.

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