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В ЕС объяснили задержку в признании сертификатов о вакцинации с РФ

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Евросоюз уже передал российской стороне общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), однако полноценные переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации так и не начались. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии (ЕК).

«Переговоров пока нет, речь идет лишь об обмене технической информацией. 14 июля в Минздраве России состоялось техническое совещание, на котором делегация ЕС представила вышеупомянутую информацию российским властям», — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК.

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Брюссель считает, что пока российские документы не до конца соответствуют европейским стандартам.

«Евросоюз может признать равноценными документы третьих стран при условии, что они настолько же надежны и совместимы, как Цифровой сертификат вакцинации ЕС. Соблюдение европейских стандартов помогло бы гораздо быстрее принять решение о равнозначности документов», — заявили «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.

В июле этого года посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что с предложением признать COVID-сертификаты друг друга Брюссель обратился в российский Минздрав. В ведомстве эту информацию тогда подтвердили. «Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — сказали «Известиям» в министерстве.

В МИД РФ, в свою очередь, заявляют о «признаках торможения» переговоров — по оценке Москвы, их успешный исход зависит в первую очередь от того, насколько сильно на диалог влияет политический фактор.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нажим ожидания: что мешает ЕС и РФ признать COVID-сертификаты друг друга

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