Двухэтажный поезд в тестовом режиме запустили на МЦК

На Московском центральном кольце (МЦК) в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд. Об этом в среду, 25 августа, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам чиновника, курсировать двухэтажный состав будет до 8 сентября. После этого пассажирам предложат проголосовать, нужен ли такой поезд. Если москвичам он понравится, тогда власти будут выбирать составы и производителя, пишет «Москва 24».

Собянин отметил, что «трудно представить, что всего пять лет назад МЦК еще не было», пишет агентство городских новостей «Москва». Теперь, добавил мэр, это очень популярный и удобный вид транспорта, которым пользуются москвичи, пишет НСН.

Как отмечает «Ридус», двухэтажный поезд Stadler (ЭШ2) имеет на 70% больше сидячих мест по сравнению с нынешними «Ласточками». Также у него более широкие двери, что позволяет не создавать очереди перед лестницей на второй этаж. Подобный состав уже курсирует по направлению МЦД-2 в аэропорт Шереметьево.

Как напоминает REGNUM, в 2021 году МЦК отпразднует свое пятилетие. За первый год работы поезда МЦК перевезли 98 млн человек, за второй — 124 млн. оно увеличивается с каждым годом.

23 августа сообщалось, что открытие южного вестибюля станции «Кутузовская» МЦК планируется уже в сентябре. Там завершаются начатые в мае работы по установке эскалатора. Работы проводятся в рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры в столице.