Прямой эфир
Мир
На Украине запустили хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской АЭС
Общество
МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре
Мир
В Вене проходит встреча Лаврова и Курца
Культура
Памятник Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище
Мир
Консульства России в США продолжили визовое оформление в полном объеме
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане
Общество
МВД окажет визовую поддержку обучающимся в РФ афганским студентам
Общество
Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200

Посол РФ предостерег Лондон от повторения провокаций у берегов Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 25 августа, не исключил, что в случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, России придется жестко ответить.

По его словам, уже сейчас повлиять на российско-британские отношения довольно трудно, «они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания», поэтому, отметил дипломат, как еще их ухудшить, он не представляет.

Ракета на предупреждение: как будут останавливать корабли-нарушители
В новом регламенте Минобороны предусмотрено использование более легкого вооружения

«Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше», — подчеркнул Келин.

Ранее, 5 августа, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что учения НАТО в Черном море создают предпосылки для опасного военного противостояния. Он подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять все необходимые действия при помощи дипломатических и иных инструментов для обеспечения национальной безопасности страны.

1 августа командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, якобы «провоцируя североатлантический флот». Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть».

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

7 июля глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Данное высказывание Рааба вызвало обеспокоенность в Кремле, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские пограничные службы будут выполнять все необходимые действия в случае повторения подобных инцидентов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что любая провокация, подобная инциденту с эсминцем Defender, получит от России адекватный ответ и будет пресекаться на корню.

1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021