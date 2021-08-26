Посол РФ предостерег Лондон от повторения провокаций у берегов Крыма

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 25 августа, не исключил, что в случае повторения Лондоном провокаций, аналогичных инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма, России придется жестко ответить.

По его словам, уже сейчас повлиять на российско-британские отношения довольно трудно, «они загнаны в тупик и находятся близко к точке замерзания», поэтому, отметил дипломат, как еще их ухудшить, он не представляет.

«Но тем не менее, если пойдет эскалация, если подобные провокации будут повторяться, особенно вблизи берегов Крыма, то я совершенно не исключаю того, что нам придется отвечать достаточно жестко. И ухудшение пойдет еще дальше», — подчеркнул Келин.

Ранее, 5 августа, директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что учения НАТО в Черном море создают предпосылки для опасного военного противостояния. Он подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять все необходимые действия при помощи дипломатических и иных инструментов для обеспечения национальной безопасности страны.

1 августа командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, якобы «провоцируя североатлантический флот». Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть».

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

7 июля глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Данное высказывание Рааба вызвало обеспокоенность в Кремле, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские пограничные службы будут выполнять все необходимые действия в случае повторения подобных инцидентов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что любая провокация, подобная инциденту с эсминцем Defender, получит от России адекватный ответ и будет пресекаться на корню.

1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.