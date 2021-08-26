В Венесуэле в результате ливней погибли 17 человек, включая детей. Всего пострадало более 35 тыс. жителей страны. Ранее проливные дожди обрушились на 11 штатов. Из-за непогоды произошел разлив реки Мокотис, сообщает телеканал «Известия». Селевые потоки размыли дороги и повредили машины. В результате проливных дождей разрушено свыше 8 тыс. домов. Многие жители остались без света, пропала телефонная связь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.