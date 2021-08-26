Четыре борта Минобороны вернулись в РФ из Афганистана

Самолеты российской военно-транспортной авиации в составе четырех бортов, на которых прилетели эвакуированные из Афганистана, приземлились в Московской области в аэропорту Чкаловский. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила корреспондент «Известий».

Как рассказали сами эвакуированные, перелет прошел нормально. Более того, они рады своему приезду в Россию из-за возможности расслабиться после нескольких недель напряжения.

«В аэропорту Чкаловский приземлились четыре борта с пассажирами, эвакуированными из Афганистана. Сейчас они выходят из здания терминала и направляются к автобусам», — передает корреспондент издания.

Отмечается, что все прибывшие в обязательном порядке сдали ПЦР-тесты.

Один из пассажиров, мальчик по имени Амин, также поделился подробностями эвакуации из Афганистана. Юный собеседник рассказал о предоставлении военными врачами помощи летевшим в самолете, а также оценил еду, которой кормили пассажиров, особенно выделив российское печенье.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана осуществлялся по поручению президента России Владимира Путина. При этом три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке эвакуируемых значились 511 человек.