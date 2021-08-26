Волейболистки России уступили сборной Сербии в матче чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы в Белграде в среду, 25 августа.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сербских спортсменок. В заключительном матче группового этапа российские волейболистки встретятся с командой Боснии и Герцеговины в четверг, 26 августа.

Параллельно в другом матче группы A француженки обыграли команду Азербайджана со счетом 3:1.

Сборная России занимает третье место в группе: у команды две победы и два поражения. Сербские волейболистки занимают первое место, ни разу не проиграв. За ними идут бельгийки (три победы, одно поражение). На четвертом месте — команда Франции (две победы), следом — сборные Боснии и Герцеговины (одна победа) и Азербайджана (ноль побед).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. В турнире участвуют 24 команды в четырех группах.

В среду, 25 августа, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валерии Шабалиной, которая принесла сборной Паралимпийского комитета РФ (ПКР) первое золото Паралимпиады в Токио, выиграв с мировым рекордом соревнования по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем.

Также президент поздравил Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх, подчеркнув лидерские качества спортсмена. Глава государства указал, что этот успех со Ждановым разделяют его тренеры-наставники, родные и болельщики.

Президент отметил выступление и российской спортсменки Анастасии Гонтарь, которая стала обладательницей золота в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем.