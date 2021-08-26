Действие платформы ЦБ «Знай своего клиента» предложили распространить на госорганы
Действие «антиотмывочного светофора» Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности. Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента», которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП. И при этом не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР).
«Не следует трактовать, что госорганы однозначно относятся к категории банковских клиентов с низким риском. Отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Поэтому операции со счетов госучреждений также следует маркировать в соответствии с «антиотмывочным» законом, а кредитные организации нужно наделить правом отказывать в проведении отдельных трансакций со счетов госорганов при возникновении опасений», — пояснил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков.
Свои предложения АБР перечислила в отзыве на законопроект, направив его в Госдуму. В нем, в частности, говорится, что банковское сообщество в целом поддерживает документ, регламентирующий работу этого механизма. Кредитные организации также одобряют, что представителей банков и бизнеса планируется включить в состав межведомственной комиссии по реабилитации клиентов, попавших в черные списки по ошибке.
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы — «зеленую», «желтую» и «красную» — в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону. Сейчас законопроект, который регулирует работу механизма, готовится ко второму чтению.
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Дать светофору: «антиотмывочную» платформу ЦБ просят распространить на госорганы