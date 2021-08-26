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Действие платформы ЦБ «Знай своего клиента» предложили распространить на госорганы

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Действие «антиотмывочного светофора» Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности. Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента», которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП. И при этом не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР).

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«Не следует трактовать, что госорганы однозначно относятся к категории банковских клиентов с низким риском. Отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Поэтому операции со счетов госучреждений также следует маркировать в соответствии с «антиотмывочным» законом, а кредитные организации нужно наделить правом отказывать в проведении отдельных трансакций со счетов госорганов при возникновении опасений», — пояснил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Свои предложения АБР перечислила в отзыве на законопроект, направив его в Госдуму. В нем, в частности, говорится, что банковское сообщество в целом поддерживает документ, регламентирующий работу этого механизма. Кредитные организации также одобряют, что представителей банков и бизнеса планируется включить в состав межведомственной комиссии по реабилитации клиентов, попавших в черные списки по ошибке.

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы — «зеленую», «желтую» и «красную» — в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону. Сейчас законопроект, который регулирует работу механизма, готовится ко второму чтению.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дать светофору: «антиотмывочную» платформу ЦБ просят распространить на госорганы

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