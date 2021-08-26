Автомобиль перевернулся после ДТП в Москве

В Москве столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них перевернулся. Об этом в среду, 25 августа, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

ДТП произошло ранее 25 августа на улице Юных Ленинцев у дома 34 в районе Кузьминки. Столкнулись два автомобиля, один из которых в результате опрокинулся на крышу, отмечает агентство городских новостей «Москва». Второе транспортное средство также получило повреждения.

Как сообщает телеканал «360», как минимум два человека обратились за медицинской помощью.

Движение в районе аварии быстро восстановили, пишет «Москва 24». На месте работали оперативные службы. Устанавливаются причины случившегося.

24 августа на юго-западе столицы ребенок пострадал в результате ДТП с участием такси и скутера. В момент ДТП пострадавшая 14-летняя девочка ехала на скутере в качестве пассажира. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.