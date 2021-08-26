Эксперты рассказали о росте спроса на социально значимые фильмы

Россияне изменили свои кинематографические предпочтения в сторону социально значимых кинопроизведений. Более того, российские зрители даже признают влияние подобного жанра фильмов на свое поведение, о чем свидетельствуют результаты исследования центра социального проектирования «Платформа» при поддержке Национальной Медиа Группы (НМГ), предоставленного в четверг, 26 августа.

Солидарность с заключением социологов выразили представители кинорынка и сторонние эксперты. Как указали специалисты, запросы аудитории на идейные и жизненные проекты в перспективе будут показывать прирост, что обусловлено усилением доверия к отечественному кинематографу.

Тем не менее стоит отметить, что предпочтения зрителей разных поколений по темам фильмов разнятся.

История социально значимого кинематографа берет свое начало с рождением самого вида искусства. Вопрос состоит в изменении общественного отношения к данному жанру: так, в 1990-е и 2000-е публика хотела видеть блокбастеры, а не сюжеты, посвященные проблемам общества. Однако в дальнейшем положение острых кинокартин претерпело изменения.

Сегодня российская аудитория демонстрирует востребованность фильмов о реальных проблемах, а кинопроизводители, в свою очередь, готовы предоставить такой продукт.

«Учитывая международные и российские тренды, а также то, что в России появились институты поддержки такого контента, и то, что об интересе к нему заявили ключевые игроки индустрии, мы уверены, что его количество существенно увеличится в ближайшие два-три года. Кроме того, мы все наконец сможем это увидеть: эксперты клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» ставят своей целью ежегодный опрос экспертов рынка и мониторинг рынка на предмет появления импакт-контента. В этом году мы сделали первый подход к карте российского импакт-контента, теперь она есть, и мы будем ее постоянно дополнять», — рассказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова в ходе своей беседы с «Известиями».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Социальный монитор: как общественно значимое кино стало новым трендом