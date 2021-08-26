В Гатчине задержали мать найденного мертвым ребенка в Ленобласти

В Гатчине задержали мать ребенка, найденного мертвым рядом со входом в церковь вблизи кладбища. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Ленинградской области в среду, 25 августа.

«По подозрению в совершении данного преступления в соответствии со ст. 91 УПК РФ задержана 38-летняя мать ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина находится в статусе подозреваемого в совершении преступления. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего, назначена судебная экспертиза для выяснения причины и давности наступления смерти ребенка, отмечает сайт kp.ru. При первом осмотре признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили.

По предварительным данным, это девочка возрастом около четырех месяцев, отмечает телеканал «360».

Тело младенца без признаков жизни было найдено в Гатчинском районе вечером 24 августа. Прибывшие на место оперативники обнаружили у запасного входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище черный пакет, в котором лежал мертвый младенец. В найденной там же записке женщина выражала суицидальные намерения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет РЕН ТВ.