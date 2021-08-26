В Подмосковье шесть подростков пострадали из-за дыма от салюта

Шестерым подросткам стало плохо и потребовалась помощь из-за дыма.от праздничного фейерверка в подмосковной Истре. Об этом в среду, 25 августа, сообщил телеканал «РЕН ТВ».

В распоряжении канала имеются кадры с места происшествия — с территории курорта «Новая Истра». На них видно, что в салюте задействовано большое количество пиротехнических средств. На асфальте установлены переносные ракетницы. Через две минуты пороховых залпов становятся видны следы дыма.

Известно, что на месте вызова работали экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

1 июля в Лос-Анджелесе произошел взрыв фейерверков во время конфискации нелегальной пиротехники. В результате пострадали 17 человек, в том числе девять полицейских.

Сдетонировало более 2 т пиротехники, находившейся в грузовике. Взрыв повредил помимо самого автомобиля также и близлежащие здания. Жители окрестных домов были эвакуированы.