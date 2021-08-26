Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи

Для больниц Московской области закупили новые машины неотложной помощи. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил больницам 101 машину. 133 машины поставят до конца августа, еще 177 закупят до конца года. Эти машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.

По словам Воробьева, регион взял курс на масштабную модернизацию системы здравоохранения. Соответствующее решение было принято на основе обращения жителей и реальной ситуации.

«Мы приняли решение о радикальном усилении неотложной помощи, чтобы мобильность у нас на большой территории всегда соответствовала самым современным стандартам», — приводит слова губернатора телеканал «360».

Кроме машин неотложки для медицинских учреждений региона закупают новое оборудование, в том числе аппараты для МРТ, КТ, рентгена и маммографии.

Как отмечает НСН, «неотложка» отличается от «скорой» тем, что приезжает на дом по вызовам, где нет угрозы для жизни пациента.

О том, что в Московской области в 2021 году на 50% увеличат число машин скорой помощи, Воробьев заявил в декабре 2020 года. Глава региона отмечал, что запрос на своевременное и качественное оказание медицинских услуг является очень высоким.