Британия выразила надежду на участие Путина в Конференции в Глазго

Советник российского президента, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев провел встречу с британским послом в России Деборой Броннерт. В рамках переговоров британская сторона выразила надежду на участие российского лидера Владимира Путина в предстоящей Конференции в Глазго, о чем в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе двусторонних переговоров Эдельгериева и Броннерт участники обсудили итоги совещания министров, которое состоялось в Лондоне 26-27 июля. Представитель российской стороны, комментируя заключения мероприятия, не выразил удивления в связи с появлением многочисленных разногласий. Он также подчеркнул озабоченность стран-участников переговоров вопросом по части принятия правил осуществления статьи 6 Парижского соглашения на предстоящей Конференции в Глазго.

Кроме того, Эдельгериев положительно оценил британские инициативы по части углеродных рынков и наземных экосистем.

«Британская сторона проявила живой интерес к разрабатываемой в настоящее время Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Дебора Броннерт также выразила надежду на участие президента России в Конференции в Глазго», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

Также на российско-британских переговорах был поднят вопрос проекта заявления об устойчивом использовании земли и леса, который, как ожидается, пополнит предложения, представленные на Конференции.

С российской стороны было акцентировано внимание на степени важности лесных климатических проектов, что способствует достижению температурных целей Парижского соглашения.

По итогу встречи российская и британская стороны подтвердили свою приверженность продолжать сотрудничество по климатическим вопросам, вне зависимости от проблем, свойственных двусторонним отношениям. И Эдельгериев, и Броннерт выразили солидарность по сотрудничеству, направленному на получение максимально эффективных результатов от Конференции в Глазго.

Ранее, 20 июля, подготовку к Конференции в Глазго в ходе телефонных переговоров обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный посланник американского президента по климатическим вопросам Джон Керри. Беседа состоялась по инициативе британской стороны.

26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) организуется Великобританией и Италией 31 октября – 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было пройти в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.