Афганец пытался поджечь себя возле посольства США в Греции

Афганец попытался совершить акт самосожжения возле посольства США в Афинах. Об этом в среду, 25 августа, сообщило греческое издание Proto Thema.

По информации полиции, мужчина облил себя горючей жидкостью, но дежурившие неподалеку стражи порядка обездвижили его прежде, чем он поджег себя.

Афганец задержан. Отмечается, что он пошел на такой шаг в ответ на позицию США в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

24 августа президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибам. В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до установленного срока, однако не исключил продления миссии.

Талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон в преддверии крайнего срока эвакуации отдаст приоритет американским военнослужащим и военным ресурсам. Он добавил, что данное решение не является отказом в эвакуации желающим покинуть Кабул, но в то же время подчеркнул: американский военный контингент вряд ли сможет связаться со всеми афганцами.

При этом 25 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит содействовать эвакуации американских граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывоза военнослужащих США — 31 августа.