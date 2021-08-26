Посольство РФ в Латвии подтвердило перенос могилы генерала Якунина

В посольстве России в Латвии подтвердили, что в городе Мадона демонтируют памятник советскому генералу-майору Николаю Якунину, погибшему при освобождении республики от нацистов, а его могилу перенесут на местное братское кладбище. Об этом дипмиссия заявила на своей странице в Facebook в среду, 25 августа.

«Обратили внимание на множащиеся публикации в социальных сетях относительно запланированной на 26 августа в городе Мадона Латвийской Республики эксгумации и последующего перезахоронения останков командира 124-го стрелкового корпуса гвардии генерал-майора Николая Петровича Якунина, погибшего 30 сентября 1944 года в ходе операции по освобождению территории Латвийской ССР. Подтверждаем, что соответствующее ходатайство… было удовлетворено в установленном российским законодательством порядке», — говорится в сообщении.

Эксгумация пройдет в присутствии представителей посольства РФ в Латвии.

«Захоронение останков на советском воинском кладбище в городе Мадона будет сопровождаться торжественно-траурной церемонией. Вопрос об установке на будущем месте погребения имеющегося памятника или о создании нового в настоящее время рассматривается», — подчеркнули в посольстве.

Муниципалитет принял решение о переносе монумента и могилы еще в мае 2020 года.

«Дополнительно могли бы сообщить, что находящаяся в настоящее время на территории школы могила заслуженного советского командира ранее действительно была местом, достойным упокоения героя: там принимали в пионеры, учили детей ценить вклад, в том числе и их родителей и дедов, в Победу над нацизмом. Но в условиях, когда «антисоветизм» и разрушение памятников стало частью государственной политики современной Латвии, оставлять генерал-майора во дворе школы, где ученикам гордо рассказывают о так называемой «советской оккупации», а не о героях 201-й латышской стрелковой дивизии или 130-го латышского стрелкового корпуса, считаем неуважительным к его памяти», — рассказали в российской дипмиссии.

Представители Мадонского самоуправления 16 и 18 августа встретились с комитетом братских кладбищ и поисковым отрядом «Легенда», а также с представителями посольства России в Латвии, для того чтобы обсудить вопросы, связанные с захоронением останков Якунина.

Именно «Легенде» и поручено провести работы по эксгумации и идентификации останков советского генерала. Их планируется провести 26 и 27 августа.

Генерал-майор Николай Якунин (1902–1944) — герой Советского Союза. Он был командиром 124-го стрелкового корпуса, который в ходе Прибалтийской наступательной операции прорвал оборону противника. Якунин погиб в бою в районе города Мадона.

В марте стало известно, что у политиков из Национального объединения вызвало недовольство местоположение памятника. Они отмечали, что подобные мемориалы должны быть в одном месте на Братском кладбище.

«Это неуважение к тому, что похоронено, поэтому очень надеемся, что сможем договориться обо всем с Россией», — подчеркнули политики.