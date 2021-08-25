Дюжину грантов «Агростартап» выдадут в Тверской области

Тверские сельхозпроизводители смогут получит гранты на развитие. Вопросы поддержки фермеров и развития сельхозкооперации в Верхневолжье обсудили на заседании областного правительства, которое 25 августа провел губернатор Игорь Руденя.

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает глава региона.

Предоставление грантов «Агростартап» предусмотрено в размере до 6 млн рублей, пишут Тверские ведомости. В этом году планируется выдать не меньше 12 выплат.

Также на заседании принято решение о введении в Тверской области новых направлений поддержки сельского хозяйства. Так, в регионе будут возмещать часть прямых понесенных затрат на создание льноперерабатывающих предприятий, селекционно-генетических центров в птицеводстве, овцеводческих комплексов мясного направления, хранилищ для плодов, ягод, овощей и картофеля.