Прямой эфир
Мир
На Украине запустили хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской АЭС
Общество
МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре
Мир
В Вене проходит встреча Лаврова и Курца
Культура
Памятник Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище
Мир
Консульства России в США продолжили визовое оформление в полном объеме
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане
Общество
МВД окажет визовую поддержку обучающимся в РФ афганским студентам
Общество
Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200

Дюжину грантов «Агростартап» выдадут в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверские сельхозпроизводители смогут получит гранты на развитие. Вопросы поддержки фермеров и развития сельхозкооперации в Верхневолжье обсудили на заседании областного правительства, которое 25 августа провел губернатор Игорь Руденя.

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает глава региона.

Предоставление грантов «Агростартап» предусмотрено в размере до 6 млн рублей, пишут Тверские ведомости. В этом году планируется выдать не меньше 12 выплат.

Также на заседании принято решение о введении в Тверской области новых направлений поддержки сельского хозяйства. Так, в регионе будут возмещать часть прямых понесенных затрат на создание льноперерабатывающих предприятий, селекционно-генетических центров в птицеводстве, овцеводческих комплексов мясного направления, хранилищ для плодов, ягод, овощей и картофеля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021