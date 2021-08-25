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США решили отказаться от коммерческих самолетов для эвакуации из Кабула

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Соединенные Штаты больше не собираются использовать самолеты американских коммерческих авиакомпаний для эвакуации из Афганистана. Об этом заявил на брифинге, опубликованном в Twitter, в среду, 25 августа, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Мне неизвестно о возможных планах задействовать резервный гражданский флот сверх того лимита, который санкционировал министр обороны», — сказал он.

Сейчас для эвакуации из Афганистана задействованы 18 самолетов шести американских коммерческих авиалиний. Они не летают в международный аэропорт Кабула, а используются для дальнейшей перевозки пассажиров из транзитных пунктов в США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных США — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенными Штатами было вывезено 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа Вашингтон отдаст приоритет вывозу американских военнослужащих и военного оборудования.

Накануне, 24 августа, президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами (террористическая группировка «Талибан» запрещена в РФ). В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до установленного срока, однако не исключил продления миссии.

Талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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