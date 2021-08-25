Акцию «Ремень безопасности» провели в Ульяновской области

Сотрудники Госавтоинспекции вместе представителями Дирекции безопасности дорожного движения и общественностью Ульяновской области провели профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

Инспекторы призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и всегда пристегиваться ремнями безопасности, а при перевозке юных пассажиров использовать детские удерживающие устройства. Об этом пишет ресурс ulpravda.ru.

В завершение беседы всем участникам акции вручили тематические листовки и памятки по правилам дорожного движения.