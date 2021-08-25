Проверку по факту гибели пенсионера проводят в Энгельсе

В Энгельсе проводится доследственная проверка по факту смерти 75-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, 18 августа около 22.00 в одной из квартир по улице Ровенская жителем данного дома был обнаружен 75-летний мужчина в бессознательном состоянии. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в реанимационное отделение. У него обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма тела. Медики боролись за его жизнь, но сегодня мужчина скончался, передает ИА «Взгляд-инфо».

Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе обстоятельств получения мужчиной травм, повлекших его смерть.