Вода в реке Шаня в Калужской области стала красной

На днях жители города Кондрово в Калужской области обратили внимание на красный цвет воды в реке Шаня. Проблемой обеспокоено местное население.

В администрации Дзержинского района сказали, что данный вопрос находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии региона. Те в свою очередь перенаправили ответственность на федеральный Росприроднадзор, где позже обещали разобраться в ситуации, передает газета «Весть».

С комментарием по поводу сложившейся ситуации выступил депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр. «Сегодня мы прилагаем серьезные усилия, чтобы навести чистоту в нашем общем калужском доме. Любое загрязнение рек недопустимо. Соответствующие государственные органы должны немедленно среагировать и привлечь к ответственности виновных», — сказал он.

