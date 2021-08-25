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Вода в реке Шаня в Калужской области стала красной

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На днях жители города Кондрово в Калужской области обратили внимание на красный цвет воды в реке Шаня. Проблемой обеспокоено местное население.

В администрации Дзержинского района сказали, что данный вопрос находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии региона. Те в свою очередь перенаправили ответственность на федеральный Росприроднадзор, где позже обещали разобраться в ситуации, передает газета «Весть».

С комментарием по поводу сложившейся ситуации выступил депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр. «Сегодня мы прилагаем серьезные усилия, чтобы навести чистоту в нашем общем калужском доме. Любое загрязнение рек недопустимо. Соответствующие государственные органы должны немедленно среагировать и привлечь к ответственности виновных», — сказал он.

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