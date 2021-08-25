Первый этап благоустройства набережной в Воронеже начнется осенью

Разработку проектно-сметной документации по благоустройству второй очереди Петровской набережной в Воронеже планируют завершить к концу года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Проект документации первой очереди направлен на государственную экспертизу. Итоги будут объявлены в начале сентября. Заключить контракт на два года по реализации первой очереди планируется осенью, передает ИА «Абирег». Также в стадии завершения находится разработка проектной документации по комплексной модернизации ливневки. При этом Гусев отметил, что властям уже необходимо начать работу и над третьей очередью реконструкции набережной.

Концепция работ предусматривает комплексное благоустройство, а также строительство многофункционального центра парусного и гребного видов спорта. Центральным зданием спортобъекта станет амфитеатр. Кроме того, на набережной создадут спортивно-рекреационную инфраструктуру, разместят фуд-корт, установят детские и игровые зоны. Несколько спортивных зон для игр в пляжные виды спорта и большой теннис появятся в районе Вогрэсовского моста. В планах властей создание историко-культурного комплекса тематического парка «Петровский остров».