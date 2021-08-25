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МЧС Дагестана сообщило о привлечении водолазов к поискам пропавших людей

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Поиски пропавших в результате схода селевых потоков пройдут с участием водолазов. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по республике.

Дополнительно уточняется, что в Гунибском районе было запланировано обследование реки Аварское койсу с привлечением к мероприятию плавательного средства. Параллельно продолжатся поиски на береговой зоне реки и работа кинологов.

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«В Левашинском районе запланированы водолазные погружения, а также поиски по берегу реки Казикумухское Койсу», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

Днем ранее два туриста из Москвы и Петербурга пропали из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя, группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. На поиски пропавших из аэропорта Махачкалы вылетел борт Ми-8, к поискам подключились спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, кинологи, сотрудники полиции и местные жители.

Спасатели обнаружили тело одного из пропавших, унесенных селевым потоком. Жертва была направлена на опознание.

Также в селе Хаджалмахи Левашинского района селевыми потоками унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать и сын, а в селе Куппа унесло «Газель» с мужчиной внутри. Позднее грузовик нашли в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.

Мощный селевой поток сошел в Дагестане. Он повредил газопровод в Левашинском районе, в результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа.

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