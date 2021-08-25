Один сирийский солдат был ранен в результате артобстрела в Идлибе

В провинции Идлиб солдат сирийской армии был ранен при артобстреле. Об этом в среду, 25 августа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на странице Министерства обороны в социальных сетях.

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб получил ранение один военнослужащий сирийских правительственных сил», — гласит сообщение.

Еще боевики с территории провинции Алеппо, подконтрольной вооруженным силам Турции, нанесли артиллерийский удар из Джибрина по позициям правительственных сил в районе города Марааназ.

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 23 обстрела со стороны позиций «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России). В провинции Идлиб зарегистрировали 13 обстрелов, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Алеппо — три, в провинции Хама — один.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что сирийские ПВО отражали ракетную атаку на юго-западе страны. Источник SANA сообщал, что удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

20 июля самолеты израильских ВВС атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены были по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.