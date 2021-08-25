Прямой эфир
Мир
На Украине запустили хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской АЭС
Общество
МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре
Мир
В Вене проходит встреча Лаврова и Курца
Культура
Памятник Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище
Мир
Консульства России в США продолжили визовое оформление в полном объеме
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане
Общество
МВД окажет визовую поддержку обучающимся в РФ афганским студентам
Общество
Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200

Один сирийский солдат был ранен в результате артобстрела в Идлибе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В провинции Идлиб солдат сирийской армии был ранен при артобстреле. Об этом в среду, 25 августа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на странице Министерства обороны в социальных сетях.

Покой Ближнему Востоку только снится
Ситуация в регионе остается нестабильной, но за прошедший 2017 год там наметился определенный прогресс

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб получил ранение один военнослужащий сирийских правительственных сил», — гласит сообщение.

Еще боевики с территории провинции Алеппо, подконтрольной вооруженным силам Турции, нанесли артиллерийский удар из Джибрина по позициям правительственных сил в районе города Марааназ.

Всего за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали 23 обстрела со стороны позиций «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России). В провинции Идлиб зарегистрировали 13 обстрелов, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Алеппо — три, в провинции Хама — один.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что сирийские ПВО отражали ракетную атаку на юго-западе страны. Источник SANA сообщал, что удары наносят израильские ВВС из воздушного пространства Ливана.

20 июля самолеты израильских ВВС атаковали военные предприятия на территории района Эс-Сафира к юго-востоку от сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Удары нанесены были по складам с оружием, которые принадлежат проиранским шиитским формированиям, которые воюют на стороне сирийской армии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021