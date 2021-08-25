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Псаки подтвердила наличие доклада разведки США об истоках коронавируса

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Американская разведка готовит рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса. Об этом в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

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По ее словам, содержание документа пока не комментируется.

Ранее в среду стало известно, что органы разведки США представили американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствуют четкие заключения по поставленной проблеме.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2, после которого развивается болезнь COVID-19, произошла из Уханьского института вирусологии.

23 августа Псаки заявила, что первым с докладом ознакомится Байден, после этого версия доклада без секретных сведений может быть обнародована. Точной даты представитель американской администрации не назвала.

26 мая Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения инфекции. Он попросил составить доклад, в котором нужно уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

12 августа ВОЗ заявила о сборе новой группы экспертов для продолжения изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что очередная серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года.

На следующий день Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного совместно с ВОЗ, достаточно, и отказал организации в его возобновлении. В Пекине полагают, что новое расследование не будет научным, а исключительно политизированным.

15 июля сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможную связь между пандемией коронавируса и утечкой SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. Таким образом, считают журналисты Associated Press, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка COVID-19 из лаборатории является «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

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