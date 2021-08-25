США выразили готовность вести диалог с новыми властями Афганистана

Соединенные Штаты не исключают возможности взаимодействия с новыми властями Афганистана на определенных условиях. С таким заявлением в среду, 25 августа, выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом, Вашингтон выразил готовность вести диалог с новым составом правительства Афганистана под контролем членов радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в том случае, если подобная коммуникация будет соответствовать американским интересам.

«В дальнейшем мы будем оценивать наше взаимодействие с любым правительством Афганистана, возглавляемым талибами, на основе одного простого положения — наших интересов, поможет ли оно (взаимодействие с талибами — Ред.) нам продвигать их или нет», — рассказал американский государственный секретарь в ходе своего брифинга, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале Госдепартамента США.

Он также добавил, что в настоящий момент лица из афганского правительства совместно с членами «Талибана» проводят консультации и переговоры по вопросу передачи власти и участия в будущем правительстве страны.

Также Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных США — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенными Штатами было вывезено 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул: по мере приближения 31 числа Вашингтон отдаст приоритет вывозу американских военнослужащих и военного оборудования.

Накануне, 24 августа, президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами. В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до установленного срока, однако не исключил продления миссии.

Талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.