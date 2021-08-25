В ВОЗ заявили об осложнении поиска истоков SARS-CoV-2

Процесс по установлению истоков пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приостановлен. Об заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в статье для журнала Nature.

«Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая — с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2. Наш доклад был опубликован в этом марте. Он должен был стать первым шагом в процессе, который застопорился», — указали специалисты.

По их словам, расследование находится в «решающем пункте», а главное стремительно закрывается «окно возможностей» отследить людей и животных с нужными образцами вируса в Китае и за его пределами.

Кроме того, эксперты констатировали, что данные, собранные в ходе работы в китайском Ухане, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории. Вместо дальнейшей разработки этой версии они предложили искать самые ранние случаи COVID-19 – в Китае и вне его – при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания – до декабря 2019 года.

При этом ученые обратили внимание на то, что антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают и дальнейший сбор образцов будет приносить все меньше результатов.

Авторы исследования полагают, что нужно проверить фермы, где содержатся дикие животные, однако предположили, что многие хозяйства, которые могли представлять интерес для расследования, уже могли закрыть, а животных — умертвить.

Накануне, по сообщению газеты The Washington Post, органы разведки США представили американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствуют четкие заключения по поставленной проблеме. Изначальной задачей исследования было решение вопроса — передался ли коронавирус от животного к человеку или же его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

Ранее в США продвигали версию об искусственном появлении коронавируса. Так, 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

До этого, в конце марта, Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

12 августа ВОЗ заявила о сборе новой группы экспертов для продолжения изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что новая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года.

Однако на следующий день Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного совместно с ВОЗ, достаточно, и отказал организации в его возобновлении. Новое расследование, по мнению властей КНР, не будет научным, а исключительно политизированным.