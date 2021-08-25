Благоустройство дворовых территорий завершается в Самаре

В Самаре на завершающей стадии находятся работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» приводят в порядок 50 дворов.

В Промышленном районе Самары в этом году обновление коснулось 31 дворовой территории. В 18 из них появятся новые элементы благоустройства в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», Губернаторский проект «СОдействие» реализуется в двух дворах, передает НИА «Самара». Помимо этого, в 50 дворах Промышленного района в 2021 году обновляются внутриквартальные проезды.

Напомним, в Промышленном районе Самары продолжается благоустройство «Дубовой рощи». Работы планируется завершить до 1 сентября. На территории постарались максимально сохранить зеленые насаждения. Также было принято решение посадить 55 новых деревьев. Проект благоустройства включает создание пешеходных дорожек и освещения, установку скамеек и урн. Также там обустроят площадку для воркаута и установят спортивные тренажеры.