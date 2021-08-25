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Отели Севастополя проверили на соблюдение мер по коронавирусу

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сотрудникам департамента общественной безопасности и представителям управления туризма провести проверки на предмет соблюдения противоковидных мер в отелях города. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте севастопольского правительства.

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В большинстве гостиниц оказались соблюдены основные меры безопасности по профилактике коронавируса. При этом администратор одного отеля отказался предоставить документы, необходимые для заселения постояльцев согласно Указу Губернатора №14-УГ. На имя собственника выписали уведомление о необходимости прибытия в департамент общественной безопасности.

«Эпидемиологическая обстановка в городе непростая. В очередной раз призываем гостиницы, отели и другие средства размещения соблюдать все установленные Указом Губернатора №14-УГ меры безопасности при заселении туристов», — отметила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

23 июля власти Севастополя смягчили требования для заселения в гостиницы. Так, помимо туристов с сертификатами о вакцинации и справками о наличии антител, проживать в отелях разрешили гражданам с отрицатедтными ПЦР-тестами.

Губернатор Севастополя также поручил подчиненным проработать механизм забора ПЦР-тестов в гостиницах.

Ранее, 18 августа, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила о важности вакцинации в борьбе со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, в свою очередь, обратила внимание на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации данный штамм циркулирует в тех сообществах, где меньше привитых людей.

Руководитель филиала научного центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов 24 августа отметил, что существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма «Дельта». По его словам, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, все равно значительно снижается тяжесть течения заболевания.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

В России с 18 января продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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