Nord Stream 2 может обжаловать решение суда Дюссельдорфа по газовой директиве

Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может обжаловать решение об отказе в исключении проекта из газовой директивы Евросоюза в Федеральном суде Германии. Об этом сообщается 25 августа на сайте Высшего земельного суда Дюссельдорфа.

Как говорится в документе, Nord Stream 2 AG оспорила в инстанции освобождение от регулирования не полностью проложенной части газопровода «Северный поток — 2», проходящего на территории ФРГ. Как указал суд, исключение СП-2 из-под действий директивы было бы возможно, если б подключение газа было завершено до 23 мая 2019 года. Однако газопровод был построен не полностью и не может быть выведен из-под директивы ЕС.

Нормы ЕС, распространяющиеся на проект, предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

В компании заявили, что ознакомились с решением суда Германии и оценят его. О дальнейших шагах Nord Stream 2 AG уведомит дополнительно. В мае 2020 года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС, после чего компания обжаловала решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Nord Stream 2 AG сама примет решение о дальнейших действиях. Он подчеркнул, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. По словам представителя Кремля, он призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

В этот же день «Оператор газотранспортной системы Украины» заявил о намерении предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2», чтобы проект выполнил условия газовой директивы Евросоюза. По словам главы директора компании Сергея Макогона, украинская компания предложит свои услуги как независимый от РФ оператор.

Решение немецкого суда о требованиях к оператору он назвал долгожданным и важным.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.