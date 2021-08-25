Канадский министр назвала талибов братьями

Министр по экономическому развитию сельской местности, делам женщин и гендерного равенства Канады Марьям Монсеф назвала представителей радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) братьями, объяснив свои слова культурным контекстом.

«Я хочу использовать возможность поговорить с нашими братьями-талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана, а также немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин и разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала канадский министр 25 августа в ходе пресс-конференции.

Позднее родившаяся в Иране и выросшая в Афганистане Монсеф пояснила, что употребление в отношении талибов слова «братья» является «культурным контекстом».

«Это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», — отметила она, подчеркнув, что либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо не поддерживает «Талибан».

На заявление Монсеф, в свою очередь, отреагировал лидер канадской оппозиционной Консервативной партии Эрин О'Тул: язык, используемый представителями правительства Трюдо, он назвал «совершенно неприемлемым».

Ранее в среду сопротивление талибам в Афганистане призвало Россию организовать переговоры. При этом представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.