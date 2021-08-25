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МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре

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За помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди увеличено вознаграждение до 1,5 млн рублей. Об этом 25 августа сообщил портал «МВД Медиа».

Признали вину: в Подмосковье задержаны трое из пятерых беглецов из ИВС
Предполагаемый организатор побега остается на свободе

Разыскиваемый обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

«Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года А.Н. Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет», — отметили полицейские.

Располагающих информацией о его местонахождении просят обратиться по телефонам: 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье 6 августа. Среди них — Мавриди, подозреваемый в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым. После побега МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в его розыске.

Заключенные сбежали, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Предположительно, гаечный ключ Мавриди пронесла его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Как сообщили в Следственном комитете России, один из сотрудников изолятора временного содержания в Истре намеренно отключил камеры видеонаблюдения. Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа, отмечает «Газета.ру». Единственным беглецом, остающимся на свободе, стал Мавриди.

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