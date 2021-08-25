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В Минпросвещения оценили антитеррористическую защищенность школ в РФ

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Российские школы прошли проверки противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Никаких нареканий у проверяющих нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 25 августа.

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«На сегодняшний день проведены проверки всех общеобразовательных учреждений, и с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения антитеррористической защищенности хочу сказать, что никаких нареканий у соответствующих органов федеральной власти и у МЧС, у Роспотребнадзора... на сегодняшний день с их стороны вопросов нет», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Ранее в среду глава ведомства заявил, что День знаний в школах страны пройдет очно. По его словам, учебные заведения готовы к приему всех 17 млн российских школьников.

20 августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала ведомства, в частности МЧС, МВД и Росгвардию, обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ перед началом учебного года. Тогда она уточнила, что на тот момент 95% образовательных организаций, или свыше 83 тыс., в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям.

Также Голикова обратила внимание на организацию горячего питания учеников начальных классов. Выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков она поручила контролировать руководителям регионов.

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