В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с масками для учителей

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что федеральных рекомендаций по обязательному ношению масок учителями на уроке нет и соответствующие решения будут принимать регионы исходя из эпидемиологической ситуации.

«У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет (об обязательном ношении масок учителями. — Ред.). Каждый регион решает исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, какие решения принимать», — сказал Кравцов 25 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство, по его словам, прислушивается к регионам и в данный момент ситуация спокойная, однако действующие меры, в том числе соблюдение социальной дистанции и распределение потоков, никто не отменял. Кравцов заявил, что «расслабляться нельзя», и призвал всех отнестись к этому с пониманием.

Он призвал учителей пройти вакцинацию от коронавируса, но при этом подчеркнул, что данное решение остается для них добровольным.

«Что касается вакцинации, она добровольная, но понятно, что все работники систем образования ответственны перед школьниками и их родителями <...> желательно провакцинироваться, но еще раз скажу, эта процедура добровольная», — указал Кравцов.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках. Соответствующее решение может быть принято на уровне школ. По словам градоначальника, большинство педагогов прошли вакцинацию от коронавируса, показатель превысил 80%, что, как отметил мэр, дает возможность работать без маски.

Также в среду Кравцов заявил, что День знаний в школах страны пройдет очно. По его словам, учебные заведения готовы к приему всех 17 млн школьников.