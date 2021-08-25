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Самолеты с гражданами России, Узбекистана и Украины вылетели из Кабула

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Четыре самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ с гражданами России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины вылетели из Кабула. Об этом в среду, 25 августа, сообщили журналистам в военном ведомстве.

Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ провела эвакуацию граждан из Афганистана

«В настоящее время (самолеты) совершают перелет в Российскую Федерацию», — уточнили в ведомстве. На борту каждого самолета находятся военные медики для оказания необходимой помощи и поддержки вывозимых из Афганистана граждан. Также в самолетах имеется достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Утром в среду россиян разместили в автобусах возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. На ее пути были остановки на блокпостах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как сообщал корреспондент «Известий» с места событий, для эвакуации россиян из Кабула три грузопассажирских самолета Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана задействован и пассажирский Ил-62. В списке пассажиров значились 511 человек.

Один из самолетов уже сел в Таджикистане, где сошли несколько эвакуированных граждан страны. Также два самолета садились в Киргизии, куда доставили эвакуированных граждан республики.

Эвакуация россиян из Афганистана проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщает «Газета.ру», украинцы не садились на рейсы Минобороны России. «Информации о вывозе граждан Украины из Афганистана на российских самолетах нет. Украинцы записались, но не пришли», — отметил неназванный источник.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» заняли крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

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