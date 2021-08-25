Запрет на посещение лесов отменили в Брянской области

В Брянской области вновь разрешено посещать леса. Соответствующий приказ, подписанный начальником регионального управления лесами, опубликован на сайте ведомства. Его действие начинается с 26 августа.

NASHBRYANSK.RU напоминает, что запрет на посещение гражданами лесов был введен 21 августа. Он должен был действовать до 5 сентября.

Однако ограничения были отменены из-за дождливой погоды, установившейся в регионе. Она привела к понижению класса пожарной опасности.