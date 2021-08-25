Более 6 тыс. пожаров произошло в Оренбуржье с начала 2021 года

В Оренбургской области с начала 2021 года было зарегистрировано около 6,4 тыс. пожаров. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число возгораний увеличилось на 29%.

Также растет число случаев травмирования людей при возгораниях. Пострадали с начала года 90 человек, среди которых девять детей. Погибли 76 человек, в том числе трое детей. Так, накануне, 24 августа, во время тушения пожара в селе Роптанка погиб доброволец пожарной охраны.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при использовании печей и электрооборудования. Ситуация осложняется жаркой погодой, которая установилась на территории региона.

Как пишет Урал56.Ру со ссылкой на региональное МЧС, при возгораниях сухой травы сгорело почти 35 тыс. га, при лесных пожарах — более 2 тыс. га.