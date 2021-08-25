Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе разговора была подчеркнута важность поддержания в стране мира и налаживания межафганского диалога. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения», — говорится в сообщении.

Кроме того, политики условились о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой.

Лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд в этот же день отметил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Он считает, что Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров».

При этом 24 августа Путин заявил, что власти России внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ (Организации договора по коллективной безопасности), однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.