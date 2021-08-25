В Москве открыли первый центр услуг для креативного бизнеса

Представители креативных индустрий в Москве теперь могут получить консультационную и другие виды поддержки в режиме одного окна. На территории «Винзавода» открылся первый ориентированный на таких предпринимателей центр услуг для бизнеса (ЦУБ), сообщила в среду, 25 августа, заммэра столицы Наталья Сергунина.

Центр предназначен как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере.

«Город создает все необходимые условия для развития креативных индустрий. Речь идет об инфраструктурной, финансовой образовательной и консультационной поддержке, помощи в продвижении продукции, подготовке кадров и так далее», — приводятся ее слова на портале mos.ru.

Сергунина подчеркнула, что в городе уже есть один креативный технопарк, резиденты которого могут получить до 10 млн рублей субсидий на покупку оборудования. Также заммэра указала, что в Москве функционируют творческие пространства, которые рассматриваются властями как будущие креативные технопарки.

Руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, указал, что новый центр доступен для широкой аудитории и создает комфортную среду для развития креативного бизнеса.

Его посетителям помогут подготовить необходимые документы для создания своего дела, а также разобраться в мерах поддержки и оформить их. Кроме того, сотрудники центра проинформируют клиентов о программах обучения для представителей креативных индустрий, помогут в подборе пространства для бизнеса.

При этом площадку ЦУБ можно будет использовать для проведения деловых переговоров. Также у посетителей будет возможность принять участие в различных образовательных мероприятиях и проектах.

Как уточняется, на сегодняшний день в Москве действует уже 17 центров услуг для бизнеса, в том числе во флагманских офисах «Мои документы». Появление ЦУБ для креативных направлений связано с увеличением креативного сообщества в столице, объединяющего уже около 500 тыс. человек.

Столица на основе потребностей представителей творческой отрасли и передовых мировых практик формирует комплексную систему поддержки и развития бизнеса в этой сфере. В частности, в городе планируют расширить образовательную, акселерационную и консультационную поддержку.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.