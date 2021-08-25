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Перстень с изображением Венеры обнаружили в затопленном городе Акра

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Археологи во время исследования затопленного боспорского города Акра, расположенного под Керчью, нашли бронзовый перстень с изображением богини Венеры. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского государственного университета со ссылкой на директора научно-образовательного центра «Археологические исследования» Виктора Вахонеева.

«Традиционно проводились подводные исследования на участке у городской оборонительной стены Акры, протянувшейся под водой на расстоянии около 150 м. Тут был заложен раскоп, исследования которого проводились с помощью гидроэжектора. Одной из самых интересных находок стал бронзовый перстень с изображением Венеры с зеркалом на щитке», — рассказал он, передает «Крыминформ».

Археологи музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму обнаружили, что на позднем этапе функционирования крепости Каламита там существовала городская застройка. Найденные сооружения относятся к XV–XVI векам, и возведены они были, вероятно, еще в период княжества Феодоро. Обследуемый комплекс имел придомовую территорию. В 2019 году в районе крепости Каламита была проведена шурфовка, которая выявила, что под грунтом находится кладка стен.

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