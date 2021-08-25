Арт-объект появится на фасаде многоэтажного дома в Оренбурге

В Оренбурге на стене дома по улице Волгоградской появится гигантская картина. Над ее созданием работает граффити-художник Дмитрий Сумбаев.

Он стал победителем отборочного этапа фестиваля стрит-арта ПФО «ФормаART». Его арт-объект носит название «Создавая будущее, не забывай о настоящем». Художник изобразит на стене робота, размышляющего о том, как меняется мир под воздействием человека.

По словам Сумбаева, которые приводит 56orb.ru, у него есть всего три дня, чтобы перенести эскиз.

Фото и видео процесса создания арт-объекта можно посмотреть на сайте фестиваля. Победитель определится по результатам голосования в октябре этого года.