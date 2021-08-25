Прямой эфир
Мир
На Украине запустили хранилище ядерных отходов вблизи Чернобыльской АЭС
Общество
МВД увеличило награду за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре
Мир
В Вене проходит встреча Лаврова и Курца
Культура
Памятник Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище
Мир
Консульства России в США продолжили визовое оформление в полном объеме
Мир
Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане
Общество
МВД окажет визовую поддержку обучающимся в РФ афганским студентам
Общество
Дело возбуждено после убийства мужчины на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200

Арт-объект появится на фасаде многоэтажного дома в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге на стене дома по улице Волгоградской появится гигантская картина. Над ее созданием работает граффити-художник Дмитрий Сумбаев.

Он стал победителем отборочного этапа фестиваля стрит-арта ПФО «ФормаART». Его арт-объект носит название «Создавая будущее, не забывай о настоящем». Художник изобразит на стене робота, размышляющего о том, как меняется мир под воздействием человека.

По словам Сумбаева, которые приводит 56orb.ru, у него есть всего три дня, чтобы перенести эскиз.

Фото и видео процесса создания арт-объекта можно посмотреть на сайте фестиваля. Победитель определится по результатам голосования в октябре этого года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021