Аномальную жару до +37 градусов ожидают в Оренбуржье

В Оренбургской области ожидается аномальная жара. Столбики термометров повысятся в дневные часы до +37 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет на 9 градусов выше нормы.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные явления продлятся в течение двух дней. При этом возможны грозы.

25 августа сообщалось об очередном природном пожаре в Оренбуржье. Сухая трава горит на площади 2 га вдоль железной дороги. Возгорание произошло на перегоне железнодорожных станций Новосергиевская–Платовка Южно-Уральской железной дороги.