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МВД окажет визовую поддержку обучающимся в РФ афганским студентам

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МВД РФ намерено оказать визовую поддержку студентам и курсантам из Афганистана, которые проходят обучение в России. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняет министерство, согласно актуальным данным, на территории РФ находится более 1,6 тыс. афганских граждан, обучающихся в российских вузах.

«С учетом сложившейся ситуации в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ», — говорится в релизе.

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Так, граждане исламской республики, не имеющие возможности выехать за пределы РФ, до 30 сентября текущего года могут обратиться в территориальные органы ведомства за урегулированием своего правового статуса в России. Аналогичная возможность предоставляется гражданам других стран, а также лицам, не имеющим гражданства.

«В настоящее время ведется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных странах. Вопрос обсуждался 24 августа на очередном заседании координационного совета руководителей компетентных органов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией», — добавили в пресс-службе.

Ранее в среду сообщалось, что российские власти согласились удовлетворить просьбу афганской диаспоры на въезд в РФ примерно 1 тыс. граждан из Афганистана. Среди получивших разрешение на въезд — лица с гражданством и видом на жительство РФ, а также студенты.

В этот же день Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Корреспондент «Известий» сообщил, что три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан из Кабула.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В свою очередь, президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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