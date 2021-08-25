Семена ели на 2 млн рублей закупают в Карелии после лесных пожаров

«Кареллесхоз» ищет подрядчика, который доставит 200 кг семян европейской ели в районы Карелии за 1,79 млн рублей.

Как уточняется в техническом задании, семена должны быть заготовлены не ранее 2020 года и быть «нормальной» категории, передает ИА «Карелinform». Ель должна быть первого класса качества, со всхожестью, жизнеспособностью и доброкачественностью не менее 95%. Недавно министр природных ресурсов республики Андрей Карпилович сообщал о том, что запланированы дополнительные лесные посадки после масштабных природных пожаров.

Ранее авиалесоохрана Карелии решила купить лесопожарный трактор. Запросы котировок на поставку техники появились на портале госзакупок. Вид закупки обусловлен ЧС и предотвращением угрозы их возникновения. Из документации следует, что АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» потребовался один лесопожарный гусеничный трактор и шесть квадроциклов.