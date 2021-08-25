В ПФР разъяснили россиянам порядок единовременной выплаты 10 тыс. рублей

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат российские пенсионеры, которые постоянно проживают на территории страны и по состоянию на 31 августа получают пенсии через Пенсионный фонд (ПФР). Об этом в среду, 25 августа, заявили на сайте ПФР.

Отмечается, что заявлений для получения выплаты подавать не нужно, так как они будут производиться на основании имеющихся у фонда данных.

«Указом президента также установлено, что если гражданин получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Доставка единовременной выплаты будет аналогична доставке соответствующих видов пенсий. Отмечается, что в Петербурге и Ленобласти данные выплаты получат 2 058 062 гражданина.

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих. Также он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.