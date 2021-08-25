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В Москве появились три билборда с обращениями к полицейским

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На Садовом кольце в Москве появились три билборда, касающиеся закона о геолокации, который призван помогать волонтерам, ищущим пропавших без вести. Об этом 25 августа рассказал координатор отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

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Поисковики обратились к полицейским, как в фильме Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», отметил он. Цель акции — спасение людей, пропадающих и погибающих с включенным телефоном в руках.

Леонов вывел на Садовое кольцо автоплатформы с билбордами: «Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включенным телефоном», «Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает», «Что скажете, шериф?».

Акция должна привлечь внимание к тому, что волонтеры «Лизы Алерт» как не могли быстро получать доступ к геолокации пропавших людей, так и не могут.

«Полицейские не пользуются новыми возможностями, а тем временем люди, которых можно было найти и спасти, погибают. Мы можем спасти 6000 жизней каждый год, но этого не происходит. Полицейские по-прежнему не передают информацию добровольцам», — добавил Леонов.

В фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» этот формат обращения к власти используется в качестве последнего средства привлечения внимания к проблеме и воздействия на правоохранителей. После премьеры три билборда стали общемировым символом общественного протеста против бездействия чиновников.

В прошлом году в июле в лесах Московской области погибли двое заблудившихся пенсионеров. В августе заблудились 58 человек, погиб 10-летний мальчик.

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