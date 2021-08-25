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Нарушения нашли в уфимском зоопарке после нападения енота на ребенка

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Россельхознадзор Башкирии совместно с прокуратурой Кировского района Уфы провел проверку контактного зоопарка «Обнимашки», где 19 августа енот расцарапал лицо годовалому ребенку. Малыша прооперировали в больнице, ему наложили швы.

Установлено, что в учреждении не обеспечивалась безопасность детей при контакте с животными, люди могли трогать и близко подходить к питомцам, которые угрожают здоровью и жизни, например к енотам и арктическому лису. Кроме того, в зоопарке не было ограждений, посетителям не запрещали участвовать в выступлениях питомцев. Отсутствовало укрытие в вольере от людей для ежей, шиншилл, дикобраза, кошек, козла и барана. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Напомним, прокуратура Альметьевского района Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с животными в передвижном зоопарке в селе Русский Акташ. Эксперты выяснят, как обращаются работники зверинца с животными. По итогам проверки в прокуратуре примут все необходимые меры реагирования. Публикации об истощенных животных появились в социальных сетях. Пользователи заявили, что зверей не поят и не кормят, а также у них нет холодной воды в такую жару.

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